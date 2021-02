Conte: “Ci vuole un governo politico. Avanti con l’alleanza, io ci sono” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Auspico che si formi un governo politico: Avanti con l’alleanza, io ci sono “. Il presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte ha parlato per la prima volta da quando ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier si era recato al Quirinale il 26 gennaio, alcuni giorni prima della relazione del ministro Alfonso Bonafede al Parlamento. Aveva già ottenuto la maggioranza relativa al Senato, ma i numeri con la fuoriuscita di Matteo Renzi e della rappresentanza di Italia Viva rimanevano troppo bassi. Il presidente avvocato era diventato Primo ministro nel giugno del 2018, dopo che il Movimento 5 Stelle e la Lega aveva deciso di firmare un contratto di governo, e di fare il suo nome per diventare il capo del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Auspico che si formi uncon, io ci“. Il presidente del Consiglio uscente Giuseppeha parlato per la prima volta da quando ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier si era recato al Quirinale il 26 gennaio, alcuni giorni prima della relazione del ministro Alfonso Bonafede al Parlamento. Aveva già ottenuto la maggioranza relativa al Senato, ma i numeri con la fuoriuscita di Matteo Renzi e della rappresentanza di Italia Viva rimanevano troppo bassi. Il presidente avvocato era diventato Primo ministro nel giugno del 2018, dopo che il Movimento 5 Stelle e la Lega aveva deciso di firmare un contratto di, e di fare il suo nome per diventare il capo del ...

