Campania | nuova Challenge su Tik Tok tra i giovani | lanciarsi contro auto in corsa

peterkama : scuola , in campania salgono i contagi , pronta una nuova stretta #ilmattino - AgenPolitica : COVID IN CAMPANIA. IL PRESIDENTE DE LUCA AL LAVORO PER UNA NUOVA ORDINANZA - erreelleci : La @LegaSalvini si appresta a rinunciare al suo bacino di voti del nord-est (gente pragmatica, che pensa al lavoro)… - ParrocchiaF : RT @mattinodinapoli: Covid, più contagi: ora la Campania pensa a una nuova stretta - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Covid, più contagi: ora la Campania pensa a una nuova stretta -

Ultime Notizie dalla rete : Campania nuova

Aumentano in modo preoccupante i contagi da Covid, la- come riporta il sito web ilmattino.it - sta pensando a unastretta. Alla Regione da lunedì non si parla d'altro. Il presidente De Luca teme un'impennata dei contagi che potrebbe ...Un'occasione buona per recuperare qualche elemento dall'infermeria (magari Pinto e Russotto) in attesa di unatrasferta in, in programma mercoledì prossimo, il 10 febbraio (ore 14.30), ...NAPOLI Resta stabile in Campania il tasso di positività, ieri al 7,92% contro l’8,04 di martedì, ben al di sopra della media nazionale (4,7). La regione schizza al secondo posto, subito dopo la Lombar ...AVELLINO- Il virus circola ancora e dopo una tregua nei decessi torna anche a fare vittime. Due nelle ultime ore e c’è anche un turista tornato in Irpinia dagli Stati Uniti, che ha contratto il virus ...