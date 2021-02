CALDO INVERNALE a febbraio. Non è una novità, succede sempre più spesso (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo un Gennaio caratterizzato da frequenti fasi di freddo moderato e maltempo con anche associate nevicate, lo scenario è cambiato in quest’inizio febbraio. L’Italia è alle prese con un promontorio anticiclonico alimentato da aria calda subtropicale. Il CALDO anomalo a febbraio sempre più frequenteIl clima sta assumendo connotati da anticipo di primavera, almeno al Sud. Il CALDO anomalo a febbraio in realtà sta diventando un fatto quasi ordinario, considerando quanto avvenuto di così eclatante negli ultimi anni, quando il termometro aveva davvero raggiunto picchi straordinari, mai visti prima. Era il 15 febbraio 2016, quando Bari Palese e Brindisi raggiunsero rispettivamente +25.2°C e +24.6°C (precedenti record di +24°C nel 1990 e +23°C nel 1955). ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo un Gennaio caratterizzato da frequenti fasi di freddo moderato e maltempo con anche associate nevicate, lo scenario è cambiato in quest’inizio. L’Italia è alle prese con un promontorio anticiclonico alimentato da aria calda subtropicale. Ilanomalo apiù frequenteIl clima sta assumendo connotati da anticipo di primavera, almeno al Sud. Ilanomalo ain realtà sta diventando un fatto quasi ordinario, considerando quanto avvenuto di così eclatante negli ultimi anni, quando il termometro aveva davvero raggiunto picchi straordinari, mai visti prima. Era il 152016, quando Bari Palese e Brindisi raggiunsero rispettivamente +25.2°C e +24.6°C (precedenti record di +24°C nel 1990 e +23°C nel 1955). ...

dandanhada_ : RT @polifosfazenri: ma il caldo che sta facendo oggi oiiiiii siamo in sessione invernale non ce la frega un cazzo del sole okay????? - polifosfazenri : ma il caldo che sta facendo oggi oiiiiii siamo in sessione invernale non ce la frega un cazzo del sole okay????? - wastersoul : voglia di andare al mare a leggere al sole caldo invernale mmm I might do it oggi pomeriggio - btweentheliines : @acciofocaccia La maggior parte dei miei esami é annuale, quindi sono obbligata a dare più esami nella sessione est… - Occasioneweb : RT @giocarmon: Da' un'occhiata a 'VBIGER Sciarpa Donna Uomo Caldo Invernale Casual'da VBIGER -