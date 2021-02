Borse europee e Piazza Affari: non esiste solo l’effetto Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Milano Finanza elenca le ragioni per cui le Borse europee ma anche Piazza Affari hanno aperto questa mattina in maniera più cauta finendo anche in ribasso a fine serata. Le ragioni sono tante e le elenchiamo sinteticamente. Indici finanziari, ecco che cosa incide sulle Borse e sull’economia in generale Campagna vaccinazioni e sviluppi Coronavirus, il governo italiano cambia ma il virus rimane ed è la costante preoccupazione degli stati, delle imprese, dei lavoratori, delle famiglie e di conseguenza di mercati e investitori. Politica monetaria europea, la BCE oggi ha pubblicato il suo bollettino economico. Politica monetaria inglese, decisione della Bank Of England sui tassi di interesse che secondo previsioni dovrebbero rimanere invariati. Previsioni a ribasso per le piazze di Wall Street e ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Milano Finanza elenca le ragioni per cui lema anchehanno aperto questa mattina in maniera più cauta finendo anche in ribasso a fine serata. Le ragioni sono tante e le elenchiamo sinteticamente. Indici finanziari, ecco che cosa incide sullee sull’economia in generale Campagna vaccinazioni e sviluppi Coronavirus, il governo italiano cambia ma il virus rimane ed è la costante preoccupazione degli stati, delle imprese, dei lavoratori, delle famiglie e di conseguenza di mercati e investitori. Politica monetaria europea, la BCE oggi ha pubblicato il suo bollettino economico. Politica monetaria inglese, decisione della Bank Of England sui tassi di interesse che secondo previsioni dovrebbero rimanere invariati. Previsioni a ribasso per le piazze di Wall Street e ...

