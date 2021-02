Attilio Romita, la nuova “incredibile” vita dell’ex mezzobusto del Tg1: “Voglio andare al Grande Fratello Vip” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per anni è stato uno dei volti simbolo del Tg1, poi è sparito dalle scene: ora però sogna di tornare in tv in una veste inedita, quella del concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Attilio Romita, storico ex mezzobusto del telegiornale della rete ammiraglia della Rai, che in un’intervista al settimanale Chi ha confessato il suo sogno: partecipare al reality di Canale 5. Ora che è andato in pensione dalla Rai, ha tirato le somme della sua carriera – che lo vede anche ex campione regionale di pattinaggio artistico – e si è detto pronto ad abbandonare il suo iconico completo gessato con cravatta e pochette a doppie punte per entrare nella casa più spiata d’Italia. “Mi piacerebbe partecipare al Gf Vip. Mi piace molto come lo sta conducendo Alfonso Signorini”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per anni è stato uno dei volti simbolo del Tg1, poi è sparito dalle scene: ora però sogna di tornare in tv in una veste inedita, quella del concorrente delVip. Stiamo parlando di, storico exdel telegiornale della rete ammiraglia della Rai, che in un’intervista al settimanale Chi ha confessato il suo sogno: partecipare al reality di Canale 5. Ora che è andato in pensione dalla Rai, ha tirato le somme della sua carriera – che lo vede anche ex campione regionale di pattinaggio artistico – e si è detto pronto ad abbandonare il suo iconico completo gessato con cravatta e pochette a doppie punte per entrare nella casa più spiata d’Italia. “Mi piacerebbe partecipare al Gf Vip. Mi piace molto come lo sta conducendo Alfonso Signorini”, ha ...

