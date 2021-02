Alessandro Amoroso, la proposta di Emma Marrone e Sanremo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le dichiarazioni di Alessandra Amoroso sulla proposta di Emma Marrone e le risposte sul Festival di Sanremo Alessandra Amoroso ed Emma Marrone si sono unite per una collaborazione stellare, “Pezzo di cuore”, lasciando sbalorditi e felici i numerosissimi fan di entrambe. Un brano sincero e profondo, nato da una vicendevole partecipazione, che è stato coltivato L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le dichiarazioni di Alessandrasulladie le risposte sul Festival diAlessandraedsi sono unite per una collaborazione stellare, “Pezzo di cuore”, lasciando sbalorditi e felici i numerosissimi fan di entrambe. Un brano sincero e profondo, nato da una vicendevole partecipazione, che è stato coltivato L'articolo proviene da YesLife.it.

atacilpmoc : @EmilyQualunque Ma Samuele si è visto solo due volte, idem per Giulia, Tommaso e Alessandro si sono visti ma non co… - ilaria_abati : RT @gioremo98: Non aka consolato dai 2 punti focali del TONNO-GATE, Alessandro cuore di panna Cavallo e Raffaele traghettatore di anime e f… - chiaralovss : RT @gioremo98: Non aka consolato dai 2 punti focali del TONNO-GATE, Alessandro cuore di panna Cavallo e Raffaele traghettatore di anime e f… - ilfusebs : comunque sto affrontando questo programma con lo stesso spirito della puntata di sac à pop su Alessandro Amoroso #IlCantanteMascherato - Maryyyy53845168 : RT @gioremo98: Non aka consolato dai 2 punti focali del TONNO-GATE, Alessandro cuore di panna Cavallo e Raffaele traghettatore di anime e f… -