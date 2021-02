Zingaretti | “Con Draghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall’incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Con l’incarico a Mariosiunache puòilda una. Siamo pronti a contribuire con le nostre idee a questa sfida per fermare la pandemia, per concludere la campagna vaccinale, per un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale e sociale, sulla difesa e sul rilancio di una forte collocazione europeista dell’Italia, che in questi mesi abbiamo riconquistato”. E’ quanto ha detto, commentando l’incarico a Mario(leggi l’articolo), il segretario del Pd, Nicola. “Bisogna puntare a unadi investimenti e ...

14.30:"Ora incontroM5S e Leu" "l'incarico a Mario Draghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda",ha commentato ...Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, per il quale 'non bisogna perdere la forza e le potenzialità di un'alleanzail Movimento 5 Stelle eLeu basata su proposte comuni sul ...Il professor Draghi si è riservato di accettare. Il Presidente incaricato farà a breve una dichiarazione» Mario Draghi accetta con riserva l'incarico di formare il nuovo Governo ricevuto dal Capo dell ...Nella nota inoltre Italia Nostra Ciampino chiede al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti di intervenire, anche per mezzo di verifica diretta, per far valere il postulato imprescindibile ...