Verini | “Importante che M5s | Pd e Leu restino insieme in vista di amministrative e regionali”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Mi auguro che le forze che hanno creduto e sostenuto il governo Conte, M5s, Pd e Leu, cammininoanche in questo difficile tratto. Noi come Pd daremo una mano a Mario Draghi e raccoglieremo l’appello di Mattarella con le nostre idee e le nostre proposte”, Così Walter, deputato del Pd. “Se riuscissimo a tenerequelle forze anche indelle elezioni, credo che consolidare un progetto anche in un momento come questo sia”, spiega. Operazione di Renzi? “La personalità di Draghi è di assoluto spessore ma deve trovare comunque una maggioranza. Il fatto che ci sia questa incertezza dimostra l’irresponsabilità di Renzi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.