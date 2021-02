Valentino Rossi | Montezemolo provò a portarlo in F1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)in Formula Uno. Una suggestione intrigante che per anni ha fatto sognare i tifosi del nove volte campione del mondo di MotoGp. Questa suggestione però è stata confermata da Luca. L’ex presidente della Ferrari ha rivelato di aver provato a portarein F1 nel lontano 2006.in F1: perché non se ne fece nulla?propose adi debuttare in Formula Uno con la scuderia svizzera della Sauber, team satellite della Ferrari. Sarebbe stato un anno di prova per il campione di MotoGp che ha sempre dichiarato di voler gareggiare in Formula Uno. Nel 2006 il pilota, effettuò dei test nel circuito di Valencia con la F2004, per testare e comprendere le vetture della Formula ...