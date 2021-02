Uomini e Donne, Giancarlo rivela chi è la talpa: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lite furiosa, con accuse e poche scuse, tra Aurora Tropea e Giancarlo Cellucci nella puntata del 3 febbraio di “Uomini e Donne”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, due gli argomenti caldi la presenza di un talpa che svela su facebook cosa accade in trasmissione e i filmini personali della Tropea. Vediamo i dettagli. Una lite furiosa, a tratti furibonda, con accuse minacce e poche scuse, tra Aurora Tropea e Giancarlo Cellucci, ha caratterizzato la puntata del 3 febbraio di “Uomini e Donne”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Due gli argomenti caldi e di grande frizione tra i due ex che, ormai sono davvero ben oltre la rottura. Il primo riguarda Facebook e Instagram. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lite furiosa, con accuse e poche scuse, tra Aurora Tropea eCellucci nella puntata del 3 febbraio di “”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, due gli argomenti caldi la presenza di unche svela su facebook cosa accade in trasmissione e i filmini personali della Tropea. Vediamo i dettagli. Una lite furiosa, a tratti furibonda, con accuse minacce e poche scuse, tra Aurora Tropea eCellucci, ha caratterizzato la puntata del 3 febbraio di “”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Due gli argomenti caldi e di grande frizione tra i due ex che, ormai sono davvero ben oltre la rottura. Il primo riguarda Facebook e Instagram. ...

