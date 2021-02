Troppi errori individuali, l'Inter si interroga sui suoi blackout (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una prova di carattere sporcata da due clamorosi errori individuali. Anche contro la Juventus l'Inter scopre di non essere ancora una grande squadra capace di gestire le partite importanti. Se le ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una prova di carattere sporcata da due clamorosi. Anche contro la Juventus l'scopre di non essere ancora una grande squadra capace di gestire le partite importanti. Se le ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #CoppaItalia #Inter-Juventus: troppi errori individuali, l'@Inter si interroga sulla propria identità - sportli26181512 : Troppi errori individuali: Inter, non sei ancora una grande squadra: Troppi errori individuali: Inter, non sei anco… - SferoClasta : @fattoquotidiano @lucadecarolis @WandaMarra #Renzi non ha deciso da solo, #Conte ha fatto troppi errori e ha perso… - Gazzetta_it : #CoppaItalia #Inter-Juventus: troppi errori individuali, l'@Inter si interroga sulla propria identità - GanRsMP : RT @StinaVik: Ci avete provato... tante battaglie vinte ma tanti, troppi errori. Adesso è arrivato il Momento di decidere, non più tentenna… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi errori Troppi errori individuali, l'Inter si interroga sui suoi blackout

contro i bianconeri nella prima semifinale di Coppa Italia sono arrivati per errori dei singoli non tollerabili a certi livelli. Orrori di Champions " Spesso nella galleria degli errori - orrori è ...

Quei troppi errori durante l'epidemia

La notizia che, in carenza di vaccini, alcune Regioni intenderebbero procedere ad acquisti separati, attraverso trattative autonome con le aziende produttrici, dimostra lo stato di confusione cui ...

Quei troppi errori durante l'epidemia Il Mattino La Juve mette la quinta e vede la finale, l’Inter si fa male da sola

Pirlo ribalta Conte, vittoria pesante i trasferta per la Juve, ma l’Inter regala due gol a Ronaldo. Tra una settimana il ritorno allo Stadium ...

Inter-Juve, un mattone in più per Pirlo. Da Conte troppi regali

Niente di compromesso per i nerazzurri, però l’impressione è che la Juve continui nei suoi progressi: non bellissima e scintillante, ma concreta e umile quanto basta I bianconeri si prendono una rivin ...

contro i bianconeri nella prima semifinale di Coppa Italia sono arrivati perdei singoli non tollerabili a certi livelli. Orrori di Champions " Spesso nella galleria degli- orrori è ...La notizia che, in carenza di vaccini, alcune Regioni intenderebbero procedere ad acquisti separati, attraverso trattative autonome con le aziende produttrici, dimostra lo stato di confusione cui ...Pirlo ribalta Conte, vittoria pesante i trasferta per la Juve, ma l’Inter regala due gol a Ronaldo. Tra una settimana il ritorno allo Stadium ...Niente di compromesso per i nerazzurri, però l’impressione è che la Juve continui nei suoi progressi: non bellissima e scintillante, ma concreta e umile quanto basta I bianconeri si prendono una rivin ...