Traffico Roma del 03-02-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione diminuiscono gli spostamenti su tutto il grande raccordo anulare dove però raccomandiamo prudenza per un Veicolo in avaria tra la centrale del latte la mattina tu via Delle Foro Italico possibili rallentamenti e tra Corso di Francia a via Salaria Provenendo dalla galleria Giovanni XXIII mentre sulla tangenziale est piùe né quest’ultima ora verso l’Olimpia via dei Monti Tiburtini e via dei Prati Fiscali anche per una precedente incidente vicino via delle Valli all’Eur ricordiamo ancora la chiusura causata da lavori in prossimità delle viadotto della Magliana perché è di Fiumicino mentre dall’ aeroporto verso la Colombo il transito avviene tramite riduzione di carreggiata con le conseguenti possibili rallentamenti il sottopasso di Lungotevere in Sassia chiude questa sera alle 22 per lavori di ...