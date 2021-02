“Tanti auguri”: un avversario scrive a Glik e i due si danno appuntamento (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Kamil Glik ha spento oggi 33 candeline. Tanti i messaggi di auguri arrivati via social al difensore polacco del Benevento. Tra questi anche quello di un ex compagno che il giallorosso ritroverà domenica da avversario. Keita Balde ha voluto infatti fare gli auguri con una storia Instagram, dando appuntamento a Glik per la sfida di campionato tra Benevento e Sampdoria. “Tanti auguri Gliking, a domenica“, ha scritto l’attaccante senegalese ma con cittadinanza spagnola. Il difensore della Strega ha ripostato la storia rispondendo: “Graaazie amico mio. Ci vediamo domenica“. Glik e Keita hanno condiviso due stagioni al Monaco, quelle 2017/18 e 2019/20 perché nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Kamilha spento oggi 33 candeline.i messaggi diarrivati via social al difensore polacco del Benevento. Tra questi anche quello di un ex compagno che il giallorosso ritroverà domenica da. Keita Balde ha voluto infatti fare glicon una storia Instagram, dandoper la sfida di campionato tra Benevento e Sampdoria. “ing, a domenica“, ha scritto l’attaccante senegalese ma con cittadinanza spagnola. Il difensore della Strega ha ripostato la storia rispondendo: “Graaazie amico mio. Ci vediamo domenica“.e Keita hanno condiviso due stagioni al Monaco, quelle 2017/18 e 2019/20 perché nel ...

