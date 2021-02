Scuola, i presidi delusi: “Dal ritorno in presenza nulla è cambiato”. E lunedì sciopero dei mezzi pubblici (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Governo a parte, come si dice, la vita continua: la maggior parte delle regioni sono passate in zona gialla, oltre ai vaccini arriveranno anche gli anticorpi monoclonali, e gli studenti sono finalmente tornati in presenza nelle scuole. Quindi va un po’ meglio? Niente affatto. Scuola, il presidente dell’Anp: “Siamo delusi, continueremo con la Dad” Tralasciando l’aspetto sanitario (del quale si occupano altri colleghi), è ancora una volta la Scuola guadagnarsi la ribalta, a causa del grido d’allarme lanciato stamane dai presidi. E’ stato lo stesso Mario Rusconi, presidente dell’Associazione Nazionale dei presidi di Roma, a scendere in campo, denunciando che, incredibilmente, nulla è migliorato anzi, cambiato. “Per settembre – spiega Rusconi – abbiamo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Governo a parte, come si dice, la vita continua: la maggior parte delle regioni sono passate in zona gialla, oltre ai vaccini arriveranno anche gli anticorpi monoclonali, e gli studenti sono finalmente tornati innelle scuole. Quindi va un po’ meglio? Niente affatto., il presidente dell’Anp: “Siamo, continueremo con la Dad” Tralasciando l’aspetto sanitario (del quale si occupano altri colleghi), è ancora una volta laguadagnarsi la ribalta, a causa del grido d’allarme lanciato stamane dai. E’ stato lo stesso Mario Rusconi, presidente dell’Associazione Nazionale deidi Roma, a scendere in campo, denunciando che, incredibilmente,è migliorato anzi,. “Per settembre – spiega Rusconi – abbiamo ...

