“Quando torni a casa picchia Elisabetta” Brutto scivolone per Signorini al GfVip Non si controlla | è sempre più isterico

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ieri lunedì 1 febbraio è andata in onda la 36esima puntata di questo interminabile Grande Fratello Vip, come al solito ricca di emozioni, gaffe e strafalcioni come ormai ci ha abituati da anni. Questa quinta edizione, condotta da un bravissimo e simpaticissimo Alfonsosi sta distinguendo non solo per le storie coinvolgenti dei concorrenti, ma anche per la conduzione del giornalista che, come si definisce spesso lui è “una comare”. La comareAlfonso, da bravo giornalista di gossip sguazza nelle storie e negli intrighi dei reclusi della, e infatti in ogni puntata ripropone il triangolo tra Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e l’ex concorrenteGregoraci, tirando in ballo quest’ultima per metterla in imbarazzo. Non poteva quindi esimersi ieri dal farlo, ma quella che ...