Non tutti i Draghi sputano fuoco (Di mercoledì 3 febbraio 2021) C’era una volta l’Italia, un paese dalle lunghe coste e dagli alti crinali. Il popolo era uno, ma le lingue, le tradizioni e le differenze tante. Nel corso dei secoli in tanti avevano provato a governarla e farla crescere. Alcuni erano riusciti nell’intento meglio di altri. Poi venne l’oscurità, la guerra e l’oppressione. In una parola: il fascismo. Il popolo, credendosi forte in scia a un grande leader, scopri la sua debolezza, che affondava le radici nella fragilità di ciascuno. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) C’era una volta l’Italia, un paese dalle lunghe coste e dagli alti crinali. Il popolo era uno, ma le lingue, le tradizioni e le differenze tante. Nel corso dei secoli in tanti avevano provato a governarla e farla crescere. Alcuni erano riusciti nell’intento meglio di altri. Poi venne l’oscurità, la guerra e l’oppressione. In una parola: il fascismo. Il popolo, credendosi forte in scia a un grande leader, scopri la sua debolezza, che affondava le radici nella fragilità di ciascuno. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

borghi_claudio : Ricordo a tutti gli entusiasti della prospettiva elettorale che chi arriverà dopo troverà il noto monte sotto il ta… - borghi_claudio : @FrancoBechis Ha salvato questo Paese? E quando? Quando lo spread andò a 500 nel 2011? Eh no, lì non intervenne per… - Giorgiolaporta : Qui in #Belgio i licei sono aperti anche la sera. Invece di buttare nel cesso mezzo miliardo in banchi cinesi con l… - milano_pazzesca : Tommaso vicino a una persona come non mai come tutti li adoro ??#gfvip - __kohli__ : RT @sonounapotatoo: voi james corden non ve lo meritate odio gratuito sempre verso tutti, molto probabilmente non avete neanche visto the… -