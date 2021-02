'Ndrangheta: società Caronte in amministrazione giudiziaria (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'operazione di sequestro è stata disposta dalla Dia e dalla Dda di Reggio Calabria. La Caronte & Tourist Spa che si occupa di traghettare merci e persone dalla costa calabrese a quella siciliana e ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'operazione di sequestro è stata disposta dalla Dia e dalla Dda di Reggio Calabria. La& Tourist Spa che si occupa di traghettare merci e persone dalla costa calabrese a quella siciliana e ...

Secondo gli inquirenti, la società avrebbe agevolato esponenti della 'ndrangheta - L'operazione di sequestro è stata disposta dalla Dia e dalla Dda di Reggio Calabria. La Caronte & Tourist Spa che si ...

L'accusa, per la società, è di avere agevolato esponenti della 'ndrangheta. I dettagli dell'operazione, denominata " Scilla e Cariddi", sono forniti in questi minuti nella video conferenza stampa in ...

