Municipio I, Azione: Acea deve intervenire, a Prati continuano blackout (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – "Un intero quartiere al buio, cosi' si presenta Prati da ormai diversi. Un vero disastro: intere vie non illuminate, da via Crescenzio a via dei Bastioni, da via Properzio a via Pomponio Leto oltre ad ampi tratti di via dei Gracchi e via Germanico." "A queste si aggiungono i lampioni spenti a via Caracciolo, via Andrea Doria, via delle Milizie e via Cunfida. A farne le spese, questa volta, sono gli abitanti del I Municipio e tutti coloro che si muovono nelle ore serali. Una situAzione molto grave a cui Acea deve porre al piu' presto rimedio". Cosi' in un comunicato Nicola Mirotta, referente di Azione per il I Municipio di Roma.

