LIVE Sinner-Vukic 3-2, ATP Melbourne 1 in DIRETTA: game rapidi a Melbourne Park! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Sinner approfitta del gioco corto dell’aussie e sfonda sottorete con un diritto incrociato. 30-30 Ottima prima per Sinner in questo momento. 15-30 Risposta profonda del padrone di casa: lento in uscita dal servizio Sinner. 15-15 Grande scambio gestito da Vukic: in rete il rovescio dell’azzurro. 15-0 Buona prima dell’italiano. 3-2 game rapidi a Melbourne. 40-15 Buona prima del #195 al mondo. 30-15 Servizio e smash per Vukic. 15-15 Lungo il rovescio di approccio dell’australiano. 15-0 Gran diritto incrociato di Vukic. 3-1 game a zero per Sinner che non concede nulla al servizio. 30-0 Buona prima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30approfitta del gioco corto dell’aussie e sfonda sottorete con un diritto incrociato. 30-30 Ottima prima perin questo momento. 15-30 Risposta profonda del padrone di casa: lento in uscita dal servizio. 15-15 Grande scambio gestito da: in rete il rovescio dell’azzurro. 15-0 Buona prima dell’italiano. 3-2. 40-15 Buona prima del #195 al mondo. 30-15 Servizio e smash per. 15-15 Lungo il rovescio di approccio dell’australiano. 15-0 Gran diritto incrociato di. 3-1a zero perche non concede nulla al servizio. 30-0 Buona prima ...

