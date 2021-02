L'impossibile verità sulla morte di Borsellino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La verità sul depistaggio sembra sempre più lontana. È la sensazione che ha chi conosce la storia dei processi seguiti alla morte del giudice Paolo Borsellino, all’indomani dell’archiviazione dell’inchiesta su Annamaria Palma e Carmelo Petralia. I due pm che indagarono sull’omicidio del magistrato antimafia. E che avallarono le posizioni di Vincenzo Scarantino e di altri due soggetti che poi si sono rivelati essere dei falsi pentiti che, con le loro dichiarazioni fantasiose, hanno accusato - e mandato in carcere - persone estranee ai fatti. I due magistrati - Palma attualmente è avvocato generale a Palermo, Petralia è in pensione - erano accusati di concorso in calunnia aggravata. Perché, secondo la procura di Messina che a giugno scorso ha chiesto l’archiviazione, insieme con i poliziotti - a processo a Caltanissetta - avevano ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lasul depistaggio sembra sempre più lontana. È la sensazione che ha chi conosce la storia dei processi seguiti alladel giudice Paolo, all’indomani dell’archiviazione dell’inchiesta su Annamaria Palma e Carmelo Petralia. I due pm che indagarono sull’omicidio del magistrato antimafia. E che avallarono le posizioni di Vincenzo Scarantino e di altri due soggetti che poi si sono rivelati essere dei falsi pentiti che, con le loro dichiarazioni fantasiose, hanno accusato - e mandato in carcere - persone estranee ai fatti. I due magistrati - Palma attualmente è avvocato generale a Palermo, Petralia è in pensione - erano accusati di concorso in calunnia aggravata. Perché, secondo la procura di Messina che a giugno scorso ha chiesto l’archiviazione, insieme con i poliziotti - a processo a Caltanissetta - avevano ...

Clotildevoil : Capisco il senso di censurare il dolore di Dayani. Non capisco il senso di censurare gli altri che stanno parlando… - paoladecassan : @ilventomatteo @oltre_noi In realtà qui fanno delle precisazioni - jakclive : E bisogna ricordarsi.. che nulla è impossibile a Dio! Purtroppo però.. tutto è impossibile a voi! E manco ve ne ren… - AndreaFerroFe70 : Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità (Sherlock Holmes).… - paspro2 : @Roberto_Fico Presidente, per me la sua dichiarazione a conclusione del mandato del PdR non è equa, ha addossato la… -

Ultime Notizie dalla rete : impossibile verità L'impossibile verità sulla morte di Borsellino

A me sembra che forse non si voglia conoscere la verità'. Fiammetta Borsellino: 'Vicenda putrida, chi ha lavorato male non farà i conti con la giustizia' Per la figlia più piccola di Paolo Borsellino,...

Il transumanesimo: un'ideologia che nega il reale

Utopia (in verità distopia) assai vecchia, ma sempre attuale. Parimenti si potrebbe transitare dal ... ma che non può portare a transitare da natura a natura: è impossibile che un uomo diventi un ...

Astrazeneca, le bugie dell’ad Soriot: dal ‘miliardo di dosi ogni anno’ alla priorità… Il Fatto Quotidiano A me sembra che forse non si voglia conoscere la'. Fiammetta Borsellino: 'Vicenda putrida, chi ha lavorato male non farà i conti con la giustizia' Per la figlia più piccola di Paolo Borsellino,...Utopia (indistopia) assai vecchia, ma sempre attuale. Parimenti si potrebbe transitare dal ... ma che non può portare a transitare da natura a natura: èche un uomo diventi un ...