L' ascesa di Casalino | un segno dei tempi

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dovremo fare a meno dell'autobiografia di Rocco. È un brutto colpo, ma possiamo sopportarlo. Proprio come il tomo stampato e poi ritirato del ministro della Salute Roberto Speranza, anche la sudata opera del portavoce di Giuseppe Conte è stata bloccata prima della pubblicazione a causa della crisi di governo. Forse l'autore dovrà aggiungere un capitolo in più: quello della defenestrazione orchestrata da Matteo Renzi. Ecco, adesso che la fiction è terminata nel più triste dei modi, e che anche il Rasputin di piazza Colonna è consegnato alla storia, cosa rimarrà del casalinismo, essenza comunicativa di Giuseppe Conte? Sicuramente la convinzione di entrambi, Rocco e Giuseppi, di essere dei fuoriclasse, a prescindere dalla realtà dell'universo che afferma il contrario. Questa sicumera trabocca da quella frase a corredo del libro mai uscito: ...

lausordo : RT @_DAGOSPIA_: ROCCO, SEI STATO ELIMINATO – ASCESA E CADUTA DI CASALINO VISTE DA FLAVIA PERINA: 'È SEMPRE APPARSO.. - massimo09421979 : ROCCO, SEI STATO ELIMINATO – ASCESA E CADUTA DI CASALINO VISTE DA FLAVIA PERINA: 'È SEMPRE APPARS - Mauro73432329 : - _DAGOSPIA_ : ROCCO, SEI STATO ELIMINATO – ASCESA E CADUTA DI CASALINO VISTE DA FLAVIA PERINA: 'È SEMPRE APPARSO..… - lucaperrtw : No, Flavia Perina. Rocco Casalino è il principale regista del degrado della politica e del giornalismo in questi an… -

Ultime Notizie dalla rete : ascesa Casalino

Panorama

...la regia di Rocco, il portavoce tuttofare del premier dimissionario. Una parte consiste nello smentire le ricostruzioni che potrebbero danneggiare l'immagine di Conte e favorire l'di ......di Giuseppe Conte a Marta Cartabia " Il premier chiama l'ex presidente della Consulta per disinnescare la suae le contro - offre un posto. Lui intanto blinda i suoi nomi, tra cuie ...Rocco Casalino, portavoce del premier, è stato per tre anni la sua risorsa numero uno ma anche l’arma sistematicamente impugnata dai nemici per ferirlo ...Quanto accaduto in Senato e la fiducia concessa all’avvocato del popolo mettono un’ipoteca sul futuro del leader di Italia Viva e del suo raggruppamento. Quello che poteva essere ricordato come il mom ...