Inter-Juventus 1-2, Pirlo: "Non abbiamo ancora fatto niente. Ronaldo doveva rifiatare" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel post partita ai microfoni di Rai Sport, Andrea Pirlo ha risposto ad alcune domande, commentando la sfida Inter–Juventus, andata delle semifinali di Coppa Italia, vinta dai bianconeri per 2-1. "La partita di campionato ci è servita da lezione, era stata un passaggio a vuoto. Da quel momento ci siamo ricompattati. ancora non abbiamo fatto niente comunque, c'è una gara di ritorno da giocare. Chiunque giochi non cambia il risultato finale, l'abbiamo preparata in un certo modo e così l'abbiamo giocata". LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, a giugno assalto al "Made in France" "Ronaldo aveva bisogno di rifiatare, tra tre giorni giochiamo con la Roma. Chiaro che volesse dare il suo ...

