INPS | Tridico | ruolo sempre più strategico nel welfare

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’ricopre “unpiùe primario” nelitaliano, raggiungendo nell’ultimo anno un impegno ordinario quantificato in 43 milioni di utenti, a cui si è affiancato un impegno straordinario derivato dalla crisi socioeconomica riguardante la pandemia Covid-19 stimato in una spesa di oltre 30 miliardi di euro per un totale di oltre 15 milioni di beneficiari. Lo ha sottolineato il Presidente dell’Istituto di previdenza, Pasquale, nel corso di un’audizione alla Camera sul Recovery Plan. “Tutto questo è stato realizzato affiancando alle lavorazioni ordinarie un ingente sforzo progettuale e realizzativo che non ha eguali in altre P.A. – ha detto – e che nel giro di pochi mesi ha permesso di ottimizzare processi e procedure esistenti, sia in ...