Ideologi contro l’auto | unitevi!

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Da molti anni sento definire l’«a» – qualsiasi essa sia- come un insulto o qualcosa di cui non solo vergognarsi ma anche chiedere scusa per averla. Un argomento generalmente brandito da gente di destra quando ero ragazzo e dominava una certa aria di sinistra più o meno ossigenata. Recentemente l’insulto viene agitato da chiunque. Personalmente sento, con istinto animale, che lee siano un bene: almeno danno una direzione allo stare in vita. Ne ho avuto una conferma leggendo uno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.