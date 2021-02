HMD Global presenta Nokia 1 4 e lavora su un remake del Nokia 3650

fainformazione : Nokia 1.4: ufficiale lo smartphone economico di HMD Global L'atteso nuovo smartphone economico di Nokia si è manif… - fainfoscienza : Nokia 1.4: ufficiale lo smartphone economico di HMD Global L'atteso nuovo smartphone economico di Nokia si è manif… - broby68 : Da HMD Global il nuovo Nokia 1.4 - VillaggioTecno : Da HMD Global il nuovo Nokia 1.4 - PuntoCellulare : HMD Global annuncia l'inizio della distribuzione su Nokia 8.3 5G dell'aggiornamento ad Android 11. Il rilascio avvi… -

Ultime Notizie dalla rete : HMD Global

Vociferato da almeno un mese, è stato finalmente presentato il nuovo smartphone economico di, il Nokia 1.4 che, erede del modello 1.3 , ne migliora diverse specifiche, con un design più al passo con l'attuale ciclo stilistico del marchio finlandese. Nokia 1.4 (166,42 x 76,72 x 8,7 ..., la casa dei telefoni Nokia , annuncia il lancio di un nuovissimo smartphone… Nokia 1.4. Con un fantastico display edge - to - edge da 6,51' è quasi un pollice più grande del suo ...HMD Global ha annunciato il Nokia 1.4, nuovo smartphone entry-level dotato di ampio display HD+ con diagonale di 6.5 pollici e sistema operativo Android GO basato su Android 10 e pronto per l'upgrade ...L'atteso nuovo smartphone economico di Nokia si è manifestato, col marchio nordico della tecnologia mondiale che, per l'occasione, esteso il display, aggiunta una seconda fotocamera posteriore, ha mig ...