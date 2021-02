H&M | la collezione Studio per la prossima Primavera | «Un tesoro è per sempre»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) «La musa della collezione SS21 riesce a trovare lati avventurosi e fantasia nel suo quotidiano. La collezione è l’incarnazione di look ottimistici, per sentirsi a proprio agio e sicuri di sé – spiega Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor di H&M – Silhouette versatili che sono accompagnate da elementi sartoriali per creare capi giocosi che le nostre clienti apprezzeranno a lungo».