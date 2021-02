Grillo ai suoi: "Compatti e leali a Conte, no al governo Draghi" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “leali a Conte, no al governo tecnico guidato da Draghi”. Sono queste le istruzioni che Beppe Grillo dà al Movimento 5 stelle, secondo quanto apprende l’AdnKronos. Dunque nessun sostegno all’ex numero 1 della Bce. Questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la posizione di Beppe Grillo, espressa ad alcuni big del M5S che lo hanno sentito in queste ore. Il garante del Movimento, viene spiegato, avrebbe approvato la linea indicata dal capo politico Vito Crimi, ovvero nessun sostegno a un governo tecnico presieduto da Draghi. Ai suoi la raccomandazione di continuare a sostenere il premier uscente, Giuseppe Conte. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “, no altecnico guidato da”. Sono queste le istruzioni che Beppedà al Movimento 5 stelle, secondo quanto apprende l’AdnKronos. Dunque nessun sostegno all’ex numero 1 della Bce. Questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la posizione di Beppe, espressa ad alcuni big del M5S che lo hanno sentito in queste ore. Il garante del Movimento, viene spiegato, avrebbe approvato la linea indicata dal capo politico Vito Crimi, ovvero nessun sostegno a untecnico presieduto da. Aila raccomandazione di continuare a sostenere il premier uscente, Giuseppe

