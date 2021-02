Governo: Grillo ai suoi, ‘leali a Conte, no a Draghi’ (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Restare compatti e leali a Giuseppe Conte, no a un Governo tecnico guidato da Mario Draghi. Dunque nessun sostegno all’ex numero 1 della Bce. Questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la posizione di Beppe Grillo, espressa ad alcuni big del M5S che lo hanno sentito in queste ore. Il garante del Movimento, viene spiegato, avrebbe approvato la linea indicata dal capo politico Vito Crimi, ovvero nessun sostegno a un Governo tecnico presieduto da Draghi. Ai suoi la raccomandazione di continuare a sostenere il premier uscente, Giuseppe Conte. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Restare compatti e leali a Giuseppe, no a untecnico guidato da Mario Draghi. Dunque nessun sostegno all’ex numero 1 della Bce. Questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la posizione di Beppe, espressa ad alcuni big del M5S che lo hanno sentito in queste ore. Il garante del Movimento, viene spiegato, avrebbe approvato la linea indicata dal capo politico Vito Crimi, ovvero nessun sostegno a untecnico presieduto da Draghi. Aila raccomandazione di continuare a sostenere il premier uscente, Giuseppe. L'articolo CalcioWeb.

HuffPostItalia : Grillo ai suoi: 'Compatti e leali a Conte, no al governo Draghi' - riotta : Nella partita a poker del governo tra Renzi, Conte, Grillo e Zingaretti cominciano le ultime mani, quando chi ha pa… - Adnkronos : #Governo, @beppe_grillo ai suoi: 'Leali a #Conte, no a Draghi' - gaiettin : RT @laura_maffi: Grillo a M5S: leali a Conte, no a Draghi Restare compatti e leali a Giuseppe Conte, no a un governo tecnico guidato da Dra… - amperrino : Governo: Grillo ai suoi, 'leali a Conte, no a Draghi' - -