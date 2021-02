GF Vip: tutti i concorrenti vogliono abbandonare la casa e lasciare la vittoria a Dayane (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Notizia dell’ultimo minuto: tutti i concorrenti vogliono uscire dalla casa del Grande Fratello Vip. E dopo la notizia della morte del fratello di Dayane vorrebbero lasciare la vittoria a lei. Dopo la notizia della morte del fratello di Dayane Mello, Lucas Mello nella casa del GF Vip il clima è naturalmente cambiato. La modella brasiliana ha espresso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Notizia dell’ultimo minuto:uscire dalladel Grande Fratello Vip. E dopo la notizia della morte del fratello divorrebberolaa lei. Dopo la notizia della morte del fratello diMello, Lucas Mello nelladel GF Vip il clima è naturalmente cambiato. La modella brasiliana ha espresso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

