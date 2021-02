Gf Vip, adesso si scatena il caos: è pronto l'abbandono di massa - (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Novella Toloni Il lutto che ha colpito Dayane ha cambiato inevitabilmente l'umore di tutti i concorrenti, che ora stanno meditando sull'abbandonare o meno la Casa "Come possiamo noi andare avanti dopo questa cosa?". Con queste parole Stefania Orlando ha dato il "la" a quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. La notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha scosso tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip e il passare delle ore non ha fatto altro che amplificare il dolore e la tristezza di tutti. Una situazione surreale che ha portato gli inquilini a meditare sull'abbandono di massa al reality. nodo 1921406 Dopo aver appreso della tragica scomparsa di Lucas Mello - deceduto a soli 27 anni in seguito a un terribile incidente avvenuto in Brasile - Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa per poter parlare ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Novella Toloni Il lutto che ha colpito Dayane ha cambiato inevitabilmente l'umore di tutti i concorrenti, che ora stanno meditando sull'abbandonare o meno la Casa "Come possiamo noi andare avanti dopo questa cosa?". Con queste parole Stefania Orlando ha dato il "la" a quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. La notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha scosso tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip e il passare delle ore non ha fatto altro che amplificare il dolore e la tristezza di tutti. Una situazione surreale che ha portato gli inquilini a meditare sull'dial reality. nodo 1921406 Dopo aver appreso della tragica scomparsa di Lucas Mello - deceduto a soli 27 anni in seguito a un terribile incidente avvenuto in Brasile - Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa per poter parlare ...

