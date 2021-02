Funicolare di Mergellina | la questione finisce in Consiglio Comunale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il servizio dellache collega Via Manzoni a, ha detto oggi l'assessore ai Trasporti Marco Gaudini in commissione Qualità della Vita, presieduta da Francesco Vernetti, riprenderà ...

Ultime Notizie dalla rete : Funicolare Mergellina

Fanpage.it

... ha illustrato i motivi che hanno costretto ANM a sospendere il servizio delladi. La pandemia da COVID - 19 ha causato notevoli problemi, non solo per quanto riguarda le nuove ...L'Anm comunica che ladiè ancora chiusa. Al suo posto, però, è attivo il servizio di navetta 621. L'ultima corsa garantita al mattino della linea 1 della metropolitana è da ...Anm informa che lunedì 8 Febbraio le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGLFNA, USB hanno proclamato uno di sciopero ...L’Azienda napoletana mobilita’ informa che per lunedi’ prossimo le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Uglfna e Usb hanno proclamato uno di sciopero di 4 ore, dall ...