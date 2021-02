FOTO – Comunicazione, laurea Isfoa a direttore Stefano Galli (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il magnifico rettore Isfoa Stefano Masullo ha conferito al candidato Stefano Galli il Diploma di laurea Honoris Causa in Marketing Strategico e Tecnica della Comunicazione. Il titolo è rilasciato dalla Facoltà di Scienze Aziendali della università Isfoa. Il conferimento a Milano, nel corso della esclusiva e riservata serata di gala svoltasi a Palazzo Reale. Cerimonia organizzata all’interno del prestigioso Giacomo Caffè. Presenti oltre 250 ospiti in rappresentanza della migliore alta borghesia e nobiltà meneghina. Nutrito, inoltre, il novero di ospiti internazionali, della comunità ebraica e degli Emirati Arabi Uniti. Stefano Galli ricopre il ruolo di direttore marketing e Comunicazione PAR 72. ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il magnifico rettoreMasullo ha conferito al candidatoil Diploma diHonoris Causa in Marketing Strategico e Tecnica della. Il titolo è rilasciato dalla Facoltà di Scienze Aziendali della università. Il conferimento a Milano, nel corso della esclusiva e riservata serata di gala svoltasi a Palazzo Reale. Cerimonia organizzata all’interno del prestigioso Giacomo Caffè. Presenti oltre 250 ospiti in rappresentanza della migliore alta borghesia e nobiltà meneghina. Nutrito, inoltre, il novero di ospiti internazionali, della comunità ebraica e degli Emirati Arabi Uniti.ricopre il ruolo dimarketing ePAR 72. ...

