Draghi incontra Fico e Casellati. Poi un lungo colloquio con Conte. Le consultazioni inizieranno domani a Montecitorio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il premier incaricato Mario Draghi, dopo aver accettato con riserva l’incarico a formare un nuovo esecutivo (leggi l’articolo), si è recato dal Quirinale alla Camera e successivamente al Senato per incontrare i rispettivi presidenti, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Poi l’ex presidente della Bce, anche se la prassi non lo prevede, nel primo pomeriggio ha raggiunto Palazzo Chigi dove è rimasto a lungo a colloquio con il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte. Dell’incontro non è trapelato molto. Ma secondo quanto riferiscono fonti M5S, citate dalle agenzie, Conte non sarebbe disponibile ad accettare un incarico da ministro nel nuovo esecutivo che Draghi si appresta a formare. Tuttavia fonti di Palazzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il premier incaricato Mario, dopo aver accettato con riserva l’incarico a formare un nuovo esecutivo (leggi l’articolo), si è recato dal Quirinale alla Camera e successivamente al Senato perre i rispettivi presidenti, Robertoe Maria Elisabetta Alberti. Poi l’ex presidente della Bce, anche se la prassi non lo prevede, nel primo pomeriggio ha raggiunto Palazzo Chigi dove è rimasto acon il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe. Dell’incontro non è trapelato molto. Ma secondo quanto riferiscono fonti M5S, citate dalle agenzie,non sarebbe disponibile ad accettare un incarico da ministro nel nuovo esecutivo chesi appresta a formare. Tuttavia fonti di Palazzo ...

Draghi incontra Fico a Montecitorio: un inchino e il «saluto con il gomito»

«Momento difficile - ha detto Draghi-, ora rilanciare il Paese. Fiducioso nel dialogo con i partiti». Lasciando il Quirinale, il presidente del Consiglio incaricato si è recato a palazzo Chigi per ...

“E’ un galantuomo, che è un termine un po’ arcaico, ma rende idea della figura di Mario Draghi”. L’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, ricorda così il presidente del consiglio designato, che incontrò a ...

«Momento difficile - ha detto Draghi-, ora rilanciare il Paese. Fiducioso nel dialogo con i partiti». Lasciando il Quirinale, il presidente del Consiglio incaricato si è recato a palazzo Chigi per ...

"E' un galantuomo, che è un termine un po' arcaico, ma rende idea della figura di Mario Draghi". L'ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, ricorda così il presidente del consiglio designato, che incontrò a ...