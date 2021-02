Draghi ha accettato l'incarico "con riserva". Crisi di governo in diretta

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 febbraio 2021 - E' il giorno di Mario. L'ex presidente della Bce è stato convocato per le ore 12 di oggi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli ...

you_trend : ?? #BREAKING #Quirinale, Mario #Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un governo - ilpost : Mario Draghi ha accettato l’incarico - pietroraffa : +++ #Draghi ha accettato l'incarico con riserva +++ - scenarieconomic : RT @valy_s: Conferito incarico di formare governo a #Draghi, che ha accettato con riserva #Quirinale - Fedex546 : RT @agambella: ++ Mario Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un governo ++ #Draghi #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi accettato

L'incognita M5spremier: ecco cosa succede ora, un 'fantasma' sui social' Governo, la ... "Il presidente Mattarella ha affidato l'incarico a MarioDraghi che hacon riserva". Ore ..."In buona sostanza, - dice Gravina -riceve un incarico grazie ad uno sparuto numero di persone - sparuto, eh - che non avrebbela soluzione politica, peraltro largamente ...ROMA - L'ex presidente della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un nuovo governo in Italia. Draghi è salito al Quirinale poco prima delle 12 e ha ...Milano, 3 feb. (LaPresse) - Scivola ulteriormente fino a 104 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, dopo che il presidente della Repubblica, Sergio ...