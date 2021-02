Draghi, breve profilo dell’uomo che piace ai mercati e che salvò l’euro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ex numero uno della BCE ha perso entrambi i genitori a 15 anni, ha studiato dai gesuiti ed è arrivato al MIT di Boston, dove ha condiviso i banchi con premi Nobel E alla fine, tanto tuonò che piovve. Mario Draghi, evocato per settimane da giornali e retroscenisti, salirà al Colle per ricevere l’incarico dal Presidente Mattarella di formare un nuovo Governo di unità nazionale. L’ex Presidente della Banca Centrale Europea, l’uomo che salvò l’euro, piace molto ai mercati e all’establishment. Lo scorso Agosto, durante il meeting dell’amicizia dei popoli di Rimini, affermò che “il futuro dei giovani è a rischio“. Ma chi è il nuovo uomo della provvidenza chiamato a salvare il Paese? Draghi Nasce a Roma nel 1947. Suo papà Carlo, entra nella Banca d’Italia nel lontano 1922, per poi ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ex numero uno della BCE ha perso entrambi i genitori a 15 anni, ha studiato dai gesuiti ed è arrivato al MIT di Boston, dove ha condiviso i banchi con premi Nobel E alla fine, tanto tuonò che piovve. Mario, evocato per settimane da giornali e retroscenisti, salirà al Colle per ricevere l’incarico dal Presidente Mattarella di formare un nuovo Governo di unità nazionale. L’ex Presidente della Banca Centrale Europea, l’uomo chemolto aie all’establishment. Lo scorso Agosto, durante il meeting dell’amicizia dei popoli di Rimini, affermò che “il futuro dei giovani è a rischio“. Ma chi è il nuovo uomo della provvidenza chiamato a salvare il Paese?Nasce a Roma nel 1947. Suo papà Carlo, entra nella Banca d’Italia nel lontano 1922, per poi ...

