Dopo aver ingannato Mattarella, ora Renzi rischia di mettere nei guai anche Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Impegnandosi in un vero e proprio capolavoro shakespeariano, Dopo aver accoltellato Enrico Letta e Giuseppe Conte, Matteo Renzi potrebbe riuscire nell’impresa di mettere nei guai anche Mario Draghi. Di mettere a rischio, cioè, il suo nome se non addirittura “bruciarlo”, in uno scenario in cui trovare una nuova maggioranza è sempre più difficile. E in un equilibrio di governo in cui – dato il “no” del M5s – il padrone di casa diventa Matteo Salvini. “L’ultima cosa possibile”, spiegava questa mattina a Omnibus il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, “è che il Pd si ritrovi a sostenere un governo di destra”. Ha aggiunto Andrea Orlando: “Non basta dire ‘è arrivato Draghi, Viva Draghi”. Il che spiega perché i numeri e i partiti ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Impegnandosi in un vero e proprio capolavoro shakespeariano,accoltellato Enrico Letta e Giuseppe Conte, Matteopotrebbe riuscire nell’impresa dineiMario. Dia rischio, cioè, il suo nome se non addirittura “bruciarlo”, in uno scenario in cui trovare una nuova maggioranza è sempre più difficile. E in un equilibrio di governo in cui – dato il “no” del M5s – il padrone di casa diventa Matteo Salvini. “L’ultima cosa possibile”, spiegava questa mattina a Omnibus il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, “è che il Pd si ritrovi a sostenere un governo di destra”. Ha aggiunto Andrea Orlando: “Non basta dire ‘è arrivato, Viva”. Il che spiega perché i numeri e i partiti ...

matteograndi : Passare da Conte a Draghi. Se non fosse per la pandemia sarebbe da scendere in strada a fare i caroselli come dopo aver vinto i Mondiali. - TeresaBellanova : 2 anni e cinque mesi di carcere per l’oppositore russo Alekej #Navalny, che paga con la libertà, dopo aver rischiat… - OfficialUSLecce : L'attaccante Güven Yalçin è ufficialmente un nuovo calciatore del Lecce. Nel pomeriggio la firma dopo aver sostenut… - antoninorusso64 : RT @AugustoMinzolin: Mattarella chiama Draghi dopo aver lanciato un appello alla responsabilità ai partiti. Renzi silura il Conte Ter dopo… - michelaserafin4 : RT @Animal_Genocide: Oliveto, Oneglia: Il cane Rufus è stato ucciso a sprangate, l’uomo lo ha finito dopo averlo inseguito. Lunedì è inizi… -