Demente | delinquente | frustrato | etc Travaglio l' ha presa bene | diluvio di insulti a Renzi | godetevi la crisi di nervi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ciao ciao, Giuseppe Conte. Fatto fuori. A casa. Cacciato. Niente più Palazzo Chigi. Arriva (forse) Mario Draghi. E secondo voi come la haMarco? Ecco, maluccio, per usare un'eufemismo. Un travaso di bile, quello firmato dal direttore del Fatto Quotidiano in prima pagina oggi, mercoledì 3 febbraio, il primo giorno dell'Italia senza il "suo" Conte". Furia cieca contro Matteo, un profluvio di. Insomma, peruna spettacolare, godibilissima,di. Di cui vi diamo un piccolo assaggio. Di seguito, l'attacco del pezzo di: "Non è vero che l'esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un governo, ma almeno ha spiegato fino in fondo a chi ancora avesse dubbi cosa c'era dietro ...