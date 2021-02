Dayane Mello, distrutta, rompe il silenzio sul fratello Lucas: “L’ho sentito prima del GF Vip…” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una giornata molto triste al GF Vip, dopo la notizia della morte improvvisa del fratello di Dayane Mello. Lucas aveva 27 anni e da indiscrezioni raccolte dal sito Globo è deceduto a seguito di un tremendo incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. Nella mattinata di mercoledì 3 febbraio, dopo che il fratello maggiore della modella, Juliano, aveva dato l’annuncio su Instagram, Dayane è stata messa al corrente della tragedia dagli autori del GF Vip. È stata convocata in confessionale poi, come spiegato in un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social del reality, è momentaneamente uscita dalla Casa. Un’ora dopo circa è rientrata. Dapprima si è chiusa in bagno con l’amica Rosalinda Cannavò, poi ha dato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una giornata molto triste al GF Vip, dopo la notizia della morte improvvisa deldiaveva 27 anni e da indiscrezioni raccolte dal sito Globo è deceduto a seguito di un tremendo incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. Nella mattinata di mercoledì 3 febbraio, dopo che ilmaggiore della modella, Juliano, aveva dato l’annuncio su Instagram,è stata messa al corrente della tragedia dagli autori del GF Vip. È stata convocata in confessionale poi, come spiegato in un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social del reality, è momentaneamente uscita dalla Casa. Un’ora dopo circa è rientrata. Dapsi è chiusa in bagno con l’amica Rosalinda Cannavò, poi ha dato ...

