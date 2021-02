Covid infetta anche la mente: da pandemia a sindemia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un milione di nuovi casi di disagio mentale con l’emergenza Covid-19: per gli effetti che ha sulla popolazione sta provocando una sindemia La pandemia di Covid-19 è la tempesta perfetta. Per i suoi effetti sulla salute, le abitudini sociali e l’economia mondiale sta provocando infatti una sindemia: l’epidemia cioè non è soltanto sanitaria, ma ha ripercussioni economiche,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un milione di nuovi casi di disagio mentale con l’emergenza-19: per gli effetti che ha sulla popolazione sta provocando unaLadi-19 è la tempesta perfetta. Per i suoi effetti sulla salute, le abitudini sociali e l’economia mondiale sta provocando infatti una: l’epidemia cioè non è soltanto sanitaria, ma ha ripercussioni economiche,… L'articolo Corriere Nazionale.

