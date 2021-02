Chadwick Boseman candidato al Golden Globe 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Chadwick Boseman interpreta Wilson, questa è stata la sua ultima performanceChadwick Boseman è scomparso il 28 Agosto, è stato candidato al Golden Globe 2021 come miglior attore protagonista. L’ultimo ruolo interpretato da Chadwick Boseman è stato selezionato e candidato dopo numerosi riconoscimenti. Agli Independent Spirit Award viene candidato come miglior attore, subentra anche tra i cinque nominati alla 78° edizione dei Golden Globe grazie al ruolo del trombettista Lee in Ma Rainey’s Black Bottom. I concorrenti sono Riz Ahmed per Sound of Metal, Anthony Hopkins per The Father, Gary Oldman per Mank e Tahar rahim per The ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 febbraio 2021)interpreta Wilson, questa è stata la sua ultima performanceè scomparso il 28 Agosto, è statoalcome miglior attore protagonista. L’ultimo ruolo interpretato daè stato selezionato edopo numerosi riconoscimenti. Agli Independent Spirit Award vienecome miglior attore, subentra anche tra i cinque nominati alla 78° edizione deigrazie al ruolo del trombettista Lee in Ma Rainey’s Black Bottom. I concorrenti sono Riz Ahmed per Sound of Metal, Anthony Hopkins per The Father, Gary Oldman per Mank e Tahar rahim per The ...

