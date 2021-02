Bye Bye Conte | benvenuto Mr Draghi

Leggi su kronic

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Novità al Governo con Marioche ha accettato l’incarico di Presidente del Consiglio: tutte le novità.(web source)Importanti notizie per quanto riguarda il Governo centrale in Italia. In seguito al mandato esplorativo del presidente della Camera Fico, il presidente Mattarella ha convocato Mario, ex presidente della Bce, per affidargli l’incarico di nuovo premier. “Vincere la pandemia e rilanciare il Paese. Sono fiducioso che dal confronto con partiti e forze sociali emergano unità e risposte responsabili e positive“: queste le prime parole del nuovo presidente del Consiglio, entusiasta dell’incarico conferitogli da Mattarella. Tutto pronto quindi per tornare a lavoro nel contrasto all’emergenza sanitaria da Coronavirus che sta affliggendo l’intero paese.il grande sconfitto ...