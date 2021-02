Bper ha chiuso il 2020 con un utile netto a 245 mln | raccolta +5 | 5% a 185 | 2 mld

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. -(Adnkronos) - Il Gruppohailcon undell'esercizio pari a 245,7 milioni di euro, "sostenuto da una buona crescita dei ricavi e da un efficace controllo dei costi di gestione, nonostante le complessità derivanti dall'emergenza sanitaria e dalla gestione del processo di acquisizione del ramo d'azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo". Lo sottolineain una nota al termine del Consiglio di Amministrazione che ha esaminato e approvato i risultati individuali della Banca e consolidati di Gruppo al 31 dicembre. Sulla base di questi risultati è stato proposto un dividendo in contanti di 4 centesimi per azione "che conferma attenzione per gli azionisti ed allo stesso tempo pieno rispetto delle linee guida della Bce". La ...