Andrea Zenga riceve un biglietto segreto scritto da Rosalinda e scatta l’imbarazzo | il contenuto svelato da Zorzi

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono in molti a pensare cheCannavò possa aver iniziato a guardare con occhi diversie forse qualcosa di vero c’è. Ieri l’attrice delle favole fiction Ares ha confessato a Samantha De Grenet di averunal figlio di Walter. “Siamo proprio sulla stessa lunghezza d’onda ed è raro incontrare una persona molto simile a me come lo è lui. La timidezza nostra, la riservatezza… io mi sto sbloccando tanto ma sono timidissima. Ieri quando sono andata in confessionale a fare la nomination con lui non mi uscivano le parole, mi tremava la voce, mi sentivo tanto in colpa. Lui è troppo tenero, troppo dolce, educato, rispettoso. Andre è una persona intelligente e va oltre alle nomination. Io ieri gli houn bigliettino in cui ho ...