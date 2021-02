Anche il tumore raro può avere una cura, grazie a Incyte (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – È di pochi giorni fa il parere positivo dal ‘Committee for Medicinal Products for Human Use’ dell’Ema per l’autorizzazione in commercio condizionata del pemigatinib, un farmaco target per la cura di una rara forma di tumore, il calangiocarcinoma. Incyte è la giovane biofarmaceutica che metterà a disposizione questo farmaco per l’Italia e a livello globale. Onofrio Mastandrea, General Manager di Incyte, spiega alla Dire cosa significa avere a disposizione questa nuova cura per un tumore che, poiché raro, spesso è privo di trattamenti terapeutici. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – È di pochi giorni fa il parere positivo dal ‘Committee for Medicinal Products for Human Use’ dell’Ema per l’autorizzazione in commercio condizionata del pemigatinib, un farmaco target per la cura di una rara forma di tumore, il calangiocarcinoma. Incyte è la giovane biofarmaceutica che metterà a disposizione questo farmaco per l’Italia e a livello globale. Onofrio Mastandrea, General Manager di Incyte, spiega alla Dire cosa significa avere a disposizione questa nuova cura per un tumore che, poiché raro, spesso è privo di trattamenti terapeutici.

RadaelliValeria : RT @marta_pellizzi: Vivo un incubo. Come può una persona combattere il tumore, il fatto di aver perso la vista e anche le ingiustizie perp… - GabrielPontello : RT @marta_pellizzi: Vivo un incubo. Come può una persona combattere il tumore, il fatto di aver perso la vista e anche le ingiustizie perp… - massimo_aletti : RT @marta_pellizzi: Vivo un incubo. Come può una persona combattere il tumore, il fatto di aver perso la vista e anche le ingiustizie perp… - cami_gen : RT @marta_pellizzi: Vivo un incubo. Come può una persona combattere il tumore, il fatto di aver perso la vista e anche le ingiustizie perp… - extraetre : RT @marta_pellizzi: Vivo un incubo. Come può una persona combattere il tumore, il fatto di aver perso la vista e anche le ingiustizie perp… -