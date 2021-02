Walter Zenga, la rivelazione shock : “Io abbandonato da bambino, i miei figli non lo sanno” (Di martedì 2 febbraio 2021) Walter Zenga a Live Non è la D’Urso Domenica sera a Live Non è la D’Uso la padrona di casa ha avuto modo di avere un faccia a faccia con Walter Zenga che ha parlato del suo rapporto coi figli. Subito dopo l’ex portiere di calcio ha affrontato le cinque sfere. La prima, quella gold, era occupata dal suo primogenito Jacopo che gli ha detto: “Mi ricordo di quando abbiamo giocato in un campo di calcio, tu stavi in porta e io cercavo di fare goal, ovviamente non ci sono riuscito. Avremmo potuto vedere più partite insieme quando eri in Italia, questo sì”. Il genitore ironizzando ha detto che non ha mai voluto portare un tifoso della Juve allo stadio per vedere giocare l’Inter. L’allenatore pronto ad agire legalmente su Alda D’Eusanio Subito dopo a Live Non è la D’Urso è stato il turno di Simona Izzo che ha ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 febbraio 2021)a Live Non è la D’Urso Domenica sera a Live Non è la D’Uso la padrona di casa ha avuto modo di avere un faccia a faccia conche ha parlato del suo rapporto coi. Subito dopo l’ex portiere di calcio ha affrontato le cinque sfere. La prima, quella gold, era occupata dal suo primogenito Jacopo che gli ha detto: “Mi ricordo di quando abbiamo giocato in un campo di calcio, tu stavi in porta e io cercavo di fare goal, ovviamente non ci sono riuscito. Avremmo potuto vedere più partite insieme quando eri in Italia, questo sì”. Il genitore ironizzando ha detto che non ha mai voluto portare un tifoso della Juve allo stadio per vedere giocare l’Inter. L’allenatore pronto ad agire legalmente su Alda D’Eusanio Subito dopo a Live Non è la D’Urso è stato il turno di Simona Izzo che ha ...

