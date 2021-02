Vidal sostituito | furia contro Conte | «Esco sempre io»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Arturonon ha digerito la sostituzione effettuata da Antoniodurante Inter-Juventus: la reazione del centrocampista nerazzurro Arturonon ha digerito la sostituzione effettuata da Antoniodurante il secondo tempo di Inter-Juventus, sfida valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia. Il centrocampista cileno, uscito into dal campo, hastato in maniera veemente la decisione del proprio allenatore: «Esceil 22», in riferimento al suo numero di maglia. Leggi su Calcionews24.com