Uomini e Donne, la frase di Gemma Galgani non passa inosservata: Maria De Filippi costretta ad intervenire (Di martedì 2 febbraio 2021) Uomini e Donne, la frase ‘choc’ di Gemma Galgani non passa assolutamente inosservata: Maria De Filippi costretta ad intervenire. La puntata di ieri, di Lunedì 1 Febbraio, di Uomini e Donne è stata davvero imperdibile. Come raccontato in un nostro recente articolo, non soltanto al centro dell’appuntamento, come al solito, c’è stata la bellissima e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 2 febbraio 2021), la‘choc’ dinonassolutamenteDead. La puntata di ieri, di Lunedì 1 Febbraio, diè stata davvero imperdibile. Come raccontato in un nostro recente articolo, non soltanto al centro dell’appuntamento, come al solito, c’è stata la bellissima e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - lucianonobili : Esattamente un anno fa eravamo tutti insieme e in presenza, alla prima Assemblea Nazionale di @ItaliaViva a Cinecit… - LiaQuartapelle : Nel 2020 hanno perso il lavoro 444mila persone 312mila donne 132mila uomini Solo a dicembre sono stati persi 101mi… - monicapapagna : E così anche Marylin Manson è stato accusato di abusi da innumerevoli donne, tra chi Evan Rachel Wood, sua ex fidan… - GiovanniMario12 : RT @padremarcosj: CONSACRAZIONE?? Oggi la Chiesa celebra le donne e gli uomini che hanno consacrato la loro vita all'Amore di Dio e al servi… -