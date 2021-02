Shakira e Gerard Piqué | compleanno per due | lei soffia su 44 candeline | lui su 34

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 febbraio 2021) Compleanno di coppia per Shakira e Gerard Piqué. Sia la cantante che il calciatore sono nati il 2 febbraio. Lei in Colombia nel 1977, lui a Barcellona dieci anni dopo. E così, mentre Shakira oggi soffia su quarantaquattro candeline, per Gerard sono trentaquattro. Il 2 febbraio (2011) è anche la data in cui i due – genitori di due bambini, Milan, 7 anni, e Sasha, 5 – resero ufficiale il loro amore. Che in realtà era sbocciato qualche mese prima: nell’estate 2010, grazie al videoclip di Waka Waka, l’inno del Mondiale di calcio in Sudafrica. Shakira ancora ricorda le prime parole che le rivolse il futuro compagno: «Mi si avvicinò e mi disse: Vincerò questo mondiale e poi ti inviterò a una cena romantica. E così fu». Mentre il difensore del Barcellona ha ammesso che i Mondiali vinti dalla Spagna gli cambiarono l’esistenza: «Ho conquistato il titolo più importante e ho incontrato l’amore della mia vita. Quando sono tornato dal Sudafrica ero un uomo nuovo».