Sci | skypass elettronico in Valsassina | sulle piste a numero chiuso

Lecco, 2 febbraio 2021 " Suglicon loelettronico acquistato con l' app . Quando il 15 febbraio riapriranno finalmente gli impianti, per sciare ai Piani di Bobbio e Valtorta in Valsassina bisognerà comprare online gli ......digiornalieri vendibili, considerando anche gli abbonamenti settimanali e stagionali. Questo per far sì che possa essere rispettato il numero massimo di presenze giornaliere sui campi daPer sciare ai Piani di Bobbio e Valtorta dal 15 febbraio bisogna comprare online lo skypass e i biglietti della funivia con un'App ...Quali sono, in particolare i nodi da sciogliere? E quali le richieste del Cts per far ripartire gli impianti in sicurezza? Quello dello sci infatti è un tema complesso che coinvolge non solo la gestio ...