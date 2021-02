Roma, El Shaarawy si presenta: “Dzeko è sereno. Friedkin a Trigoria una spinta in più” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Dzeko è sereno come tutti i nuovi compagni. C’è un bellissimo clima. Edin è un giocatore di grandissima personalità, riuscirà da solo a trovare la strada per tornare al meglio. Ci sono dinamiche di spogliatoio che nascono e muoiono lì”. Queste le dichiarazioni di Stephan El Shaarawy nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo acquisto della Roma. Si tratta della seconda esperienza in giallorosso per l’attaccante italoegiziano che oggi ha tenuto il suo primo allenamento a Trigoria: “La concorrenza non è un problema, se c’è qualità vuol dire che c’è più possibilità di vincere. Ho parlato con Fonseca. Gli ho fatto presente che sono comunque a disposizione per tutti i ruoli”. Rispetto al 2016, la Roma ha cambiato proprietà: “Per l’ambiente è importante ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) “come tutti i nuovi compagni. C’è un bellissimo clima. Edin è un giocatore di grandissima personalità, riuscirà da solo a trovare la strada per tornare al meglio. Ci sono dinamiche di spogliatoio che nascono e muoiono lì”. Queste le dichiarazioni di Stephan Elnel corso della conferenza stampa dizione come nuovo acquisto della. Si tratta della seconda esperienza in giallorosso per l’attaccante italoegiziano che oggi ha tenuto il suo primo allenamento a: “La concorrenza non è un problema, se c’è qualità vuol dire che c’è più possibilità di vincere. Ho parlato con Fonseca. Gli ho fatto presente che sono comunque a disposizione per tutti i ruoli”. Rispetto al 2016, laha cambiato proprietà: “Per l’ambiente è importante ...

